Dinamo Sassari, presentato il calendario Dodici mesi in compagnia della Dinamo Sassari con il calendario "Just in my home" presentato dai campioni d'Italia di basket. Gli scatti sono stati realizzati dal fotografo Max Turrini in collaborazione con l'Unione Sarda: tutti i giocatori del roster hanno posato per ore al PalaSerradimigni su gradinate e parquet e negli spogliatoi. "Dal titolo alla location, abbiamo deciso di rimarcare l'orgoglio e il senso di appartenenza al progetto Dinamo" ha spiegato Turrini mentre parte del ricavato dalle vendite sarà devoluto in beneficenza tramite la Fondazione Dinamo, come ha ricordato il presidente Carlo Sardara. >