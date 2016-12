Facebook

Curry, paura contro Houston: cade male e sbatte il collo, ma non è nulla di grave Grande paura per Steph Curry in gara 4 della finale di Western Conference tra Golden State e Houston. A 5 minuti dalla fine del secondo quarto, l'Mvp della regular season - in rientro difensivo - vola sulla schiena di Ariza e finisce rovinosamente a terra picchiando il collo: grande spavento per tutti gli appassionati ma, per fortuna, non si tratta di nulla di grave. >