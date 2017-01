Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Cavs ko, Gallinari trascina i Nuggets Nella notte Nba brusco risveglio per i Cavaliers che, dopo il successo su Golden State, perdono 106-90 contro i Pistons. Cleveland paga l'assenza di LeBron James, tenuto a riposo da coach Van Gundy. I Nuggets tornano alla vittoria dopo due ko battendo 106-102 i Clippers con un super Danilo Gallinari, autore di 23 punti e 11 rimbalzi. Con Marco Belinelli ancora out per una distorsione alla caviglia, gli Hornets cadono 120-118 sul campo dei Nets. >