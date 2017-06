Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Basket, Trento a un passo dalla finale scudetto La Dolomiti Energia Trento si impone nettamente in gara-4 della semifinale scudetto di basket contro i campioni in carica dell'EA7 Milano e ora conduce la serie per 3-1. Finisce 88-64 (18-15, 24-18, 24-17, 22-14) per i padroni di casa trascinati dai 21 punti di Gomes e dai 16 di Shields. In casa Milano l'unico a salvarsi e Kalnietis con 14. >