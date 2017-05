Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Basket, playoff: Milano-Sassari 81-86, Dinamo in finale Straordinaria impresa di Sassari che, in gara 7 di semifinale, batte 86-81 l’Olimpia Milano al Forum dopo un tempo supplementare e si qualifica alla finale scudetto per la prima volta nella sua storia: affronterà la vincente della serie tra Reggio Emilia e Venezia, ferme sul 3-3. La Dinamo parte male ma cresce col passare dei minuti e segna il canestro del 75-75 con Sanders sulla sirena. All'overtime sale in cattedra Logan e Milano si arrende. >