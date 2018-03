Facebook

Basket, Nba All Star Game: Team World-Team Usa 155-124 nel Rising Stars Con l'ormai tradizionale prologo del Rising Stars Challenge, la sfida fra le stelle emergenti della lega, ha preso ufficialmente il via a Los Angeles l'All Starr Weekend della Nba. Il successo, il terzo successo in quattro edizioni, e' andato al Team World ai danni del Team Usa con un netto 155-124. Una partita dominata dall'inizio alla fine dai ragazzi provenienti dal 'resto del mondo', con un vantaggio che e' andato via via aumentando con il passare dei minuti. >