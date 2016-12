Facebook

Basket: le nuove maglie di Usa, Spagna, Brasile e Cina Ecco le nuove divise delle nazionali di basket di Stati Uniti, Spagna, Cina e Brasile. Nike rivoluziona le divise per il basket con la tecnologia Aeroswift in vista delle Olimpiadi di Rio 2016. Ora i tessuti sono più traspiranti del 35% rispetto a quelli utilizzati nel 2012. Ogni pezzo del sistema AeroSwift è realizzato parzialmente con poliestere riciclato, generato dal riciclo di bottiglie di plastica che vengono trasformate in filati fini. La tecnologia Aeroswift è applicata alle divise delle nazionali di Stati Uniti, il Brasile, la Spagna e la Cina. >