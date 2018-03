Facebook

Basket, la Coppa Italia a Torino La Fiat Torino si aggiudica l’edizione 2018 della Coppa Italia di basket. I piemontesi la spuntano al fotofinish su Brescia per 69-67 grazie ad un canestro decisivo di Vujacic a 2"4 dalla sirena. Finale amaro per Brescia che aveva chiuso in vantaggio i primi tre quarti di gara (14-11, 31-28, 56-53) ed a cui non sono bastati i 22 di un ispirato Landry. A trascinare Torino nella rimonta i 16 punti di Garrett e gli 11 di Blue (MVP). >