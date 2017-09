Facebook

Basket: Italia, niente impresa contro la Serbia Serviva l'impresa ma così non è stato. Termina ai quarti di finale l'Europeo dell' Italbasket. I ragazzi di coach Messina ci mettono il cuore per quaranta minuti ma sono costretti ad alzare bandiera bianca dinanzi alla Serbia di Djordjevic. Dopo un primo periodo vissuto sul filo dell'equilibrio (17-18), i serbi scappano via grazie alla maggiore stazza fisica nel pitturato e ad una difesa al limite della perfezione. L'Italia prova a ricucire il passivo nella ripresa ma ogni velleità è rigettata al mittente dalle giocate di Bogdanovic (22 punti) e compagni. Alla sirena sarà 67-83. Agli azzurri non bastano i 18 punti di Belinelli ed i 15 Datome per evitare l'eliminazione. >