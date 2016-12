Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Basket, inaugurata a Milano "Ball don't lie" Ufficialmente aperta, al Samsung District in viale della Liberazione 9, la mostra digitale gratuita sulla lega cestistica americana. All'inaugurazione, oltre alla nuova Miss Italia Alice Sabatini, presenti Dan Peterson, Dino Meneghin, Sandro Gamba e l'ideatore Massimiliano Finazzer Flory. La mostra, che racconterà gli ultimi 25 anni della Nba attraverso filmati provenienti direttamente dall'archivio ufficiale in New Jersey, sarà aperta ogni giorno dalle 12 alle 21 fino al 10 ottobre. >