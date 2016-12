Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Basket, impresa Italia contro la Spagna E' una notte da sogno per l'Italia del basket. A Berlino, nella terza giornata degli Europei 2015, gli azzurri superano la Spagna con un sonoro 105-98 e danno uno schiaffo poderoso a tutte le critiche arrivate dopo le opache prestazioni con Turchia e Islanda. Secondo tempo da urlo per gli uomini di Pianigiani, trascinati da Gallinari (29) e Belinelli (27) in serata di grazia: le Furie Rosse alzano le mani, non bastano i 34 di Gasol. >