Basket, Caserta piega Pistoia ed è seconda La Pasta Reggia Caserta supera 74-65 la The Flexx Pistoia allenata dal grande ex Vincenzo Esposito nel posticipo della quarta giornata di Serie A e sale al secondo posto a -2 dalla capolista Olimpia Milano. I campani conquistano il terzo successo stagionale e lo fanno con una prestazione convincente in match condotto dall'inizio alla fine. Spiccano i 15 punti di Edgar Sosa mentre ai toscani non bastano i 17 di Boothe. >