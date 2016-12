Facebook

Auguri a Larry Bird: il mito di Boston compie 60 anni Larry Bird ha spento le sessanta candeline. La storica ala dei Boston Celtics ha segnato la storia del basket: negli anni 80, con la franchigia del trifoglio, ha vinto tre titoli NBA entrando nella leggenda di questo sport. Mitiche anche le sfide con i Los Angeles Lakers di Magic Johnson, squadra che in quel periodo si contendeva il titolo proprio con il quintetto guidato da Bird. Dopo le infinite sfide disputate sui parquet della NBA, i due sono diventati amici: memorabile il giorno in cui l'ex playmaker di Los Angeles si presentò all'addio al basket di Bird con una t-shirt dei Celtics celata dalla tuta dei Lakers.

Bird e Magic ebbero anche l'occasione di giocare assieme: fu il Dream Team delle Olimpiadi di Barcellona del 1992 la squadra che poté vantare di far scendere in campo i due con la stessa canotta.

Larry Bird, dopo il ritiro al termine dei Giochi, ha allenato gli Indiana Pacers, lo stesso team del quale oggi è presidente.



