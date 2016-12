Facebook

Mondiale per Club, lezione turca per la Pomì Parte male l'avventura della Pomì al Mondiale per club. A Manila, nella gara d'esordio al FIVB Volleyball Women’s Club World Championship 2016, la squadra di Caprara ha perso infatti 3-0 contro la formazione turca dell'Eczacibasi allenata da Massimo Barbolini.