Barcolana da record Edizione da record per la Barcolana, con il primato di ben 2.101 imbarcazione iscritte alla regata. A vncere è stata Spirit of Portopiccolo, con i fratelli Furio e Gabriele Benussi che hanno chiuso la gara in un'ora 12 minuti e 17 secondi. Per i fratelli triestini si tratta di una conferma dopo la vittoria dello scorso anno. Seconda Maxi Jena, con lo sloveno Mijha Kosmina in un'ora e 23 minuti. >