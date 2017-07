Facebook

Scherma, le donne della sciabola vincono l'oro mondiale Arriva un'altra medaglia d'oro per l'Italia ai Mondiali di Lipsia 2017 nelle competizioni a squadre; sono ancora le donne, questa volta nella sciabola femminile, a laurearsi campionesse del mondo. Il quartetto azzurro, composto da Rossella Gregorio, Loreta Gulotta, Martina Criscio e Irene Vecchi, bronzo nella competizione individuale, ha piegato in finale la Corea Del Sud 45-27, dopo aver superato in semifinale la Francia 45-42. >