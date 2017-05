Elisa, sorriso d'oro

La star americana Patrick Dempsey, popolare in tutto il mondo per il ruolo del dottor Derek Shepherd in Grey's Anatomy ha fatto tappa a Castrovillari, in provincia di Cosenza. Dempsey si è presentato al via della 7ª tappa del Giro d'Italia, salutando corridori e pubblico presenti con un "Ciao Italia". Vestito con una maglia rosa vintage, ha inforcato la bici e poi è salito sul palco del foglio-firma. È bastato un sorriso per fare esplodere il pubblico - non solo femminile - ai bordi della strada. "È un grande onore per me essere qui, sono felice di essere in Italia".