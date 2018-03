Facebook

Sei Nazioni 2018: cucchiaio di legno per l'Italia Quinta sconfitta in altrettante gare del Sei Nazioni 2018 per l'Italia del rugby che, all'Olimpico di Roma, è stata sconfitta 29-27 nel finale dalla Scozia. Per gli Azzurri è la diciassettesima sconfitta consecutiva nel torneo, che li condanna anche per questa edizione al "Cucchiaio di legno". Tre le mete per l'Italia due realizzate da Allan e una da Minozzi, ma non è bastato. Il calcio di Laidlaw a un minuto dalla fine è valso la sconfitta. >