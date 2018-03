Facebook

Sei Nazioni, Italia ancora ko: Francia vince 34-17 Arriva ancora una sconfitta nella terza giornata del Sei Nazioni per l’Italrugby, gli azzurri in Francia sognano l’impresa per un’ora prima di capitolare 34-17. Nella prima della nazionale transalpina lontano da Parigi gli azzurri di O’Shea non rovinano la festa del Velodrome di Marsiglia: una meta tecnica, una di Minozzi e un piazzato di Allan non riescono a evitare la sconfitta contro un super Machenaud. >