Rugby, le donne di Oxford si spogliano per beneficenza Il 10 dicembre prossimo l'Oxford University di rugby femminile affronterà Cambridge a Twickenham, un evento storico. Per la prima volta infatti le due squadre universitarie si affronteranno nel tempio del rugby per eccellenza. Le giocatrici di Oxford nel frattempo hanno pubblicato il loro calendario 2016 come mamma le ha fatte, per una buona causa. I saldi incassati saranno girati a Beat, beneficenza per le persone affette da problemi alimentari. >