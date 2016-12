Facebook

Rugby, la famiglia rende omaggio a Jonah Lomu Migliaia di persone, molti con indosso le tradizionali stuoie intrecciate, hanno reso omaggio ad Auckland a Jonah Lomu, morto improvvisamente all'età di 40 anni. Tanti gli All Blacks presenti alla cerimonia organizzata dalla famiglia per celebrare la leggenda del rugby. I funerali pubblici si terranno lunedì all'Eden Park. La vedova Nadene e i figli del campione, Dhyreille e Brayley, si sono presentati con la maglia degli All Blacks con il cognome Lomu e il n° 11 sulla schiena. L'ingresso della bara del giocatore nella chiesa è stato accompagnato da una danza Haka. >