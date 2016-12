Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Lyons e Mogliano riabbracciano Barraud, ferito negli attentati di Parigi Momenti di grande emozione allo stadio Beltrametti di Piacenza per la sfida di rugby tra Lyons e Mogliano, valida per l'ottava giornata del campionato di Eccellenza. Sugli spalti c'era Aristide Barraud, il giovane mediano d'apertura rimasto gravemente ferito negli attentati terroristici del 13 novembre a Parigi. Per salutare l'amico comune (Barraud ha debuttato in Italia con i Lyons nella stagione 2013/2014 prima di passare al Mogliano), per sostenerlo nel percorso di riabilitazione e per augurargli una pronta guarigione e un rapido rientro sui campi di gioco, i giocatori delle due squadre hanno indossato una maglietta con la scritta 'Allez Aristide... Allez!' durante il riscaldamento. La gioia più grande è stato vederlo dare il calcio d'inizio. Non solo i giocatori ma anche tutto lo staff ha indossato la maglietta dedicata ad Aristide, mentre i ragazzi della squadra cadetta dei Lyons, che hanno avuto la fortuna di giocare al fianco di Aristide nella sua prima stagione in Italia, hanno reso ancor più calorosa l'accoglienza esaudendo un desiderio di Aristide, cucinando al punto ristoro dello stadio Beltrametti alcuni piatti tipici della tradizione locale. Foto Angela Petrarelli.

>