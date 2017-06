Facebook

L'Italrugby sconfitta dalle Fiji Niente da fare per l'Italia del rugby, l'appuntamento con la vittoria è ancora rimandato e chissà per quanto ancora. Gli azzurri del ct Conor O'Shea perdono anche il secondo test match a Suva contro le Fiji che si impongono in volata col punteggio di 22-19: decisivo un drop di Volavola a pochi secondi dallo scadere. Una delusione per l'Italia al termine di un match impeccabile per disciplina tattica e coraggio. Sabato prossimo ultima gara con l'Australia. >