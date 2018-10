Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Italrugby, la nuova maglia La Federazione Italiana Rugby e Macron, sponsor tecnico delle nazionali azzurre, dopo la presentazione romana della maglia “Alternate”, hanno scelto Milano per svelare la nuova “Home” che gli azzurri indosseranno nel corso della stagione 2018-2019 che, dopo il mese di novembre dedicato ai ‘Cattolica Test Match’ (il 10 a Firenze, il 17 a Padova e il 24 a Roma), si tufferà negli impegni del “Sei Nazioni” per poi concentrarsi sull’attesissimo appuntamento giapponese della Coppa del Mondo. Nella nuova maglia “Home” della Nazionale di rugby domina l’azzurro Italia “spezzato” dal collo tuxedo bianco con allacciatura a tre bottoni e i colori della bandiera italiana sul tape elastico e su parte del bordo anteriore e posteriore delle maniche. Il backneck è personalizzato con il logo della FIR e la scritta F.I.E.R.O. (Fitness-Intensità-Energia-Reazione-Obiettivi), scritta che ritroviamo anche nel tergisudore elastico presente nel colletto. Nella parte anteriore e posteriore della maglia l’elegante dettaglio delle righe embossate tono su tono. Sul petto a destra il logo Macron, a sinistra lato cuore, il logo della Federazione Italiana Rugby. Posteriormente, sul colletto, è ricamata la bandiera italiana e poco più sotto, in grafica embossata appare la scritta ITALIA. Al centro delle spalle la tasca Gps. La vestibilità è Body Fit e i tessuti utilizzati sono Armevo e Bodytex che oltre alla leggerezza e traspirabilità, assicurano la massima resistenza. La divisa Home si completa con shorts bianchi con coulisse piatte azzurre e puntale tricolore, insieme ai calzettoni azzurri con bordo superiore tricolore e al centro, in bianco, la scritta ITALIA. Una maglia che nasce dalla stretta collaborazione tra l’ufficio stile dell’azienda bolognese e lo staff della FIR. Un capo, così come tutta la collezione dedicata alla Federazione Italiana Rugby, di altissima qualità, tecnicità e ricercato design che fanno di Macron un brand leader internazionale nel settore del teamwear, del rugby e del calcio.

>