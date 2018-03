Facebook

Pattinaggio: Cappellini-Lanotte ai piedi del podio Anna Cappellini e Luca Lanotte come Carolina Kostner. I due azzurri della danza restano ai piedi del podio ai Mondiali di pattinaggio figura, in corso al Forum di Assago. La coppia è stata beffata per pochi centesimi di punto dai canadesi Kaitlyn Weaver/Andrew Poje. L'oro è andato alla coppia francese formata da Gabriella Papadakis e Guillaume Cizeron, con 207.20 punti. Medaglia d'argento agli statunitensi Madison Hubbell/Zachary Donohue (196.64). Gli italiani, quarti con record italiano dopo il programma corto, si sono fermati a quota 192.08 punti, contro i 192.35 dei canadesi. >