Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Mondiali, Kostner show Straordinaria Carolina Kostner ai Mondiali di pattinaggio in corso al Forum di Assago, a Milano. Sulle note di "Ne Me Quitte Pas", l'altoatesina ha sfoggiato il meglio del repertorio nel corto, mandando in visibilio gli spettatori presenti e conquistando il primo posto in classifica col punteggio di 80,27 (record personale). >