Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Roma 2024, nessun incontro tra il Coni e la Raggi Doveva essere il giorno dell'incontro tra il sindaco di Roma Virginia Raggi e della delegazione del Coni guidata dal presidente Malagò per discutere della candidatura olimpica di Roma per il 2024. Ma l'incontro è clamorosamente saltato. Dopo 35 minuti di attesa, constatata l'assenza del primo cittadino e senza alcuna notizia in merito all'arrivo la delegazione (con Malagò anche Diana Bianchedi e Luca Pancalli) ha lasciato il Campidoglio. >