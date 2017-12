Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

PyeongChang 2018: consegnata bandiera alla Fontana E' ufficialmente iniziato nella mattinata di lunedì con la consegna del tricolore da parte del Capo dello Stado, Sergio Mattarella, nella mani della portabandiera Arianna Fontana, il viaggio dell'Italia verso le Olimpiadi invernali di PyeongChang 2018. "Questa giornata segna per me un giorno ricco di emozioni, onore e orgoglio. Vale lo stesso per tutte le persone che mi sono state accanto in questi anni" le parole della campionessa di short track. >