La torcia olimpica è arrivata in Brasile È arrivata martedì pomeriggio a Brasilia la torcia olimpica che da qui al 5 agosto, giorno di apertura dei Giochi in programma a Rio de Janeiro, percorrerà migliaia di chilometri toccando 300 città del Paese. La fiaccola, in arrivo da Ginevra (Svizzera), è stata accompagnata dal presidente del Comitato organizzatore Carlos Arthur Nuzman. >