Gran Bretagna, Stella McCartney svela le divise olimpiche Adidas e la stilista Stella McCartney, figlia di Paul, hanno svelato l'abbigliamento della Gran Bretagna per le Olimpiadi di Rio 2016. Tute, costumi e indumenti tecnici che verranno indossati dagli atleti e dai paratleti. L'elemento principale è rappresentato da uno scudo che racchiude gli elementi floreali delle quattro nazioni del Regno britannico, con il motto "Iuncti in Uno". I kit sono stati disegnati per ottimizzare le performance e sono, di media, il 10% più leggeri rispetto al 2012: ciò per aiutare gli atleti ad essere più leggeri e veloci. I colori richiamano quelli della Union Jack. Tra gli atleti scelti per la presentazione, sul palco accanto a Stella McCartney: Jessica Ennis-Hill, Tom Daley e Laura Trott. >