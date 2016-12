Facebook

A Federica Pellegrini la bandiera italiana per Rio E' iniziata ufficialmente al Quirinale l'avventura olimpica della spedizione italiana per Rio 2016. Le portabandiera Federica Pellegrini e Martina Caironi hanno ricevuto il tricolore dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. "Sono onorata ed emozionata, ho il cuore a mille. Questo giorno per me è il coronamento di tanti anni di carriera. Si fa fatica e poi ci si gioca tutto in pochi minuti, è il bello dello sport", ha detto la nuotatrice. >