Verona omaggia Federica Pellegrini Verona rende omaggio a Federica Pellegrini. La Divina ha ricevuto dal sindaco le Chiavi della Città "per la straordinaria carriera olimpionica, raggiunta con tenacia e coraggio, per essere magnifico esempio per tutti i giovani di determinazione, costanza, impegno, ma anche per aver scelto Verona quale città in cui vivere oltre che lavorare". >