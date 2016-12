Facebook

Pellegrini nella storia: quarto oro europeo nei 200 sl Eterna Federica Pellegrini. La nuotatrice di Spinea entra ulteriormente nella leggenda vincendo a Londra il quarto titolo europeo consecutivo nei 200 stile libero: all'Aquatics Arena la 'Divina' s'impone in 1'55"93, completando una strepitosa rimonta sulla rivale olandese Femke Heemskerk; bronzo alla francese Charlotte Bonnet. Crono non strepitoso per la Pellegrini, che dimostra però grande agonismo: segnali importanti in vista di Rio 2016. >