Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Nuoto, Pellegrini da record nei 100 agli Assoluti di Riccione Una grande Federica Pellegrini vince i 100 stile libero agli Assoluti di Riccione con 53'78", miglior tempo italiano col costume in tessuto. A fine gara la nuotatrice veneta, visibilmente commossa, ha dedicato la vittoria alla zia: "Oggi voglio fare una dedica molto importante per me e la mia famiglia. Dedico questa vittoria a tutte le persone che non stanno passando un bel momento e che stanno lottando con una cosa molto piu' importante di una gara di nuoto. Quindi dedico la vittoria a mia zia". La campionessa azzurra si è detta anche ottimista in vista delle Olimpiadi di Rio 2016: "Ho deciso da settembre che se questo deve essere il mio ultimo anno, o comunque l'ultimo dove gareggerò nei 200, voglio arrivare a Rio per essere il più pronta possibile. Medaglia o non medaglia non mi interessa, ma voglio arrivare a giocarmela sapendo che ho fatto tutto il possibile". >