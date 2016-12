Facebook

Nuoto: Paltrinieri, oro europeo e record del mondo Gregorio Paltrinieri da urlo agli Europei di nuoto in vasca corta. L'azzurro ha vinto l'oro nei 1.500 metri sl a Netanya, in Israele, stabilendo anche il record mondiale in 14'08"06. Il precedente primato risaliva al 2001: 14'10"10 dell'australiano Hackett. Sul podio anche Gabriele Detti, secondo. Il trionfo tricolore è stato bissato dalla staffetta 4x50 stile libero donne capitanata da Federica Pellegrini, prima davanti a Olanda e Russia. >