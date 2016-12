Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn

Nuoto, notte senza medaglie per l'Italia ai Mondiali di Windsor Federica Pellegrini chiude al quinto posto nella finale dei 100 stile libero femminili ai Mondiali di vasca corta a Windsor, in Canada. A trionfare nella gara regina è l'australiana Brittany Elmslie in 51"81 davanti all'olandese Ranomi Kromowidjojo (+0"11) ed alla padrona di casa, la campionessa olimpica, Penny Oleksiak (+0"20). Sfuma il bronzo nella staffetta 4x50 mista uomini-donne azzurra, squalificata per un cambio troppo anticipato. >