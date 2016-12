Facebook

Nuoto, Mondiali vasca corta: bronzo per Scozzoli, staffetta d'argento Altre due medaglie per l'Italia ai Mondiali di nuoto in vasca corta che si stanno svolgendo a Windsor, in Canada. La staffetta 4x50 mista femminile con Scalia, Carraro, Di Pietro e Ferraioli ha conquistato la medaglia d'argento arrendendosi soltanto agli Stati Uniti, oro col record del mondo. Bronzo per Fabio Scozzoli nei 100 rana alle spalle di Koch e Morozov. Va in finale nei 100 stile col sesto crono la Pellegrini. >