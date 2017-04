Facebook

Nuoto, Assoluti 2017: Detti trionfa negli 800, Paltrinieri 2° Gabriele Detti si conferma l'uomo copertina degli Assoluti di Riccione, i campionati italiani di nuoto. Il livornese, vincitore dei 400 col nuovo record nazionale, si ripete negli 800 stile libero battendo Gregorio Paltrinieri, secondo con un ritardo 7 secondi. Detti ferma il cronometro sul 7'41"64, non lontano dal primato italiano ed europeo di Greg, 7'40"81 (Kazan 2015). Per entrambi staccato il pass per i Mondiali di Budapest. Giornata speciale anche per Matteo Restivo che realizza il nuovo record italiano nei 200 dorso, nuotati in 1'56"55. Il 23enne, che ottiene il via libera per i Mondiali di Budapest, sbriciola il primato di Damiano Lestingi che durava dal 2009 (1'56"91). Nelle altre gare di giornata, Piero Codia vince i 50 farfalla, Stefania Pirozzi domina i 400 misti, Margherita Panziera fa suoi i 200 dorso al femminile, nei 100 farfalla Ilaria Bianchi precede Silvia Di Pietro ma manca per un solo centesimo il pass per i mondiali (57"90), mentre nelle staffette i successi vanno al Gruppo Sportivo Fiamme Oro Roma nella 4x100 maschile e al Circolo Canottieri Aniene con Federica Pellegrini nella 4x200 femminile. >