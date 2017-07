Facebook

Mondiali, superman Dressel: tre ori in un'ora Ai Mondiali di nuoto di Budapest è la giornata di Caeleb Dressel. L'americano è stato capace di conquistare due medaglie d'oro individuali in meno di mezzora e di fare il tris poco dopo nella staffetta mista. Il 21enne americano - già oro nei 100 sl - prima ha vinto vince i 50 sl e subito dopo si è imposto anche nella gara dei 100 farfalla, tra l'altro con un 'tempone', visto che ha sfiorato il record mondiale di Michael Phelps per appena 4 centesimi. Nessuno prima di lui aveva vinto tre ori in un giorno. >