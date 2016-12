Facebook

La piccola Alzain, in vasca a 10 anni "Ho 10 anni e non ho paura". Alzain Tareq, nuotatrice del Bahrain, è scesa in vasca nella batteria dei 50 farfalla, facendo registrare l'ultimo tempo. Ma ha battuto il record di gioventù ai Mondiali. "Vorrei diventare una grande campionessa e andare alle Olimpiadi - ha detto la piccola Alzain. Mi piacciono I nuotatori. Sorpresa per me gareggiare? Non mi immaginavo di vedere tutto questo". La giovane nuotatrice ha nuotato i 50 farfalla in 41"13, quindi 16 secondi più lenta della migliore, la svedese Sarah Sjostrom. >