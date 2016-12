Facebook

La Pellegrini è Mondiale La prima giornata della tredicesima edizione dei Mondiali di nuoto in vasca corta di Windsor, in Canada, si illumina subito d'azzurro. Federica Pellegrini ha vinto l'oro nei 200 stile libero femminili con il tempo di 1'51"73. La nuotatrice azzurra ha battuto in rimonta l'ungherese Katinka Hosszu, seconda in 1'52"28. Terza la giovanissima canadese Taylor Ruck che chiude in 1'52"50". Una medaglia che cancella la delusione per le Olimpiadi di Rio. >