Federica Pellegrini fa 107 Titolo italiano numero centosette per Federica Pellegrini ai Campionati assoluti invernali open in vasca olimpica di Riccione. L'azzurra domina i 200 stile libero in 1'56''04. "Speravo di limare qualche centesimo in più - sottolinea la vincitrice di tutto, appena rientrata dai mondiali in vasca corta di Windsor con l'unico oro che le mancava in carriera nei 200 stile libero - La vittoria in Canada mi ha tramesso molta carica per il proseguimento della stagione. Quest'anno i 200 stile libero saranno ancora la mia gara principale; i 100 li preparerò ma non con la stessa attenzione". >