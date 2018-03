Facebook

Federica Pellegrini, bye bye Florida Federica Pellegrini saluta la Florida. La nuotatrice azzurra ha postato l'ultimo selfie da Fort Lauderdale, dove ha trascorso l'ultimo periodo dedicandosi agli allenamenti, a qualche partita a beach volley e... alla tintarella: "Mi mancherà il tuo sole, avevo quasi mandato via il segno del costume da allenamento" ha scritto Fede che nell'ultimo periodo ha mostrato ai suoi follower, scatto dopo scatto, l'evoluzione della sua abbronzatura. All'inizio del suo periodo californiano, qualche settimana fa, la Pellegrini aveva pubblicato un primo selfie in costume in cui metteva in mostra il suo bisogno di sole. Ora la tintarella è decisamente migliorata. >