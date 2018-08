Facebook

Federica Pellegrini, 30 anni in vasca... da bagno Federica Pellegrini festeggia in vasca, agli Europei di Glasgow, i suoi primi 30 anni. E lo fa con l'entusiasmo di una ragazzina, nonostante sia una delle atlete italiane più vincenti della storia. Una festa anche un po' hot come dimostra la foto che la ritrae in vasca sì, ma da bagno, coperta solo da palloncini colorati... >