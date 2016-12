Facebook

Nhl, in 60mila a Boston per Bruins-Canadiens In 60mila hanno assistito alla sfida di Nhl tra Boston Bruins e Montreal Canadiens nel tradizionale appuntamento del Winter Classic, che vede l'hockey ghiaccio uscire dai palazzetti. La partita è stata giocata nello stadio dove abitualmente si esibiscono i New England Patriots di football americano. Per la cronaca ha vinto Montreal 5-1.

