Ryder Cup, spettatrice sfortunata: Koepka sbaglia e la colpisce Prima giornata sfortunata di Ryder Cup per lo statunitense Brooks Koepka e per una giovane tifosa presente sul green parigino. Al par 4 della sesta buca il golfista infatti ha calibrato male il colpo che, uscito dalla traiettoria sicura, ha colpito in pieno volto una spettatrice presente tra il pubblico. Subito soccorsa dal personale medico, alla giovane è stata applicata una benda sull'occhio. Paura tra gli spettatori, preoccupazione per lo stesso Koepka che si è precipitato successivamente per assicurarsi delle condizioni della sfortunata ragazza. >