Ecco chi sfoggia gli orologi più costosi Cristiano Ronaldo ha stupito molti appassionati di calcio e di orologi sfoggiando durante la conferenza stampa di presentazione del match di Champions League contro il Manchester United un Franck Muller Geneve da 1,5 milioni di euro. Ma il fuoriclasse portoghese della Juventus non è l'unico sportivo che è stato sorpreso a indossare in pubblico un "gioiello" così lussuoso, né quello che ha speso di più per acquistarlo. Il più "pazzo" è il pugile Floyd 'Money' Mayweather, e stacca di 10 volte il Pallone d'Oro in carica con un diamante sotto forma di orologio: si tratta del Billionaire di Jacob and Co e costa 18 milioni di euro.

Qui di seguito la classifica speciale dei 21 sportivi (e la disciplina di riferimento praticata oggi o in passato) più "fissati" con il lusso sui quadranti, riportando modello e prezzo.



1) Floyd Mayweather (Boxe): Jacob and Co. Billionaire, 18 milioni di euro

2) Samuel Eto'o (Calcio): Patek Philippe Grandmaster Chime, 1.9 milioni di euro

3) Cristiano Ronaldo (Calcio): Franck Muller Geneve, 1.5 milioni di euro

4) Cristiano Ronaldo (Calcio): Jacob and Co. Grand Baguette, 1.4 milioni di euro

5) Floyd Mayweather (Boxe): Jacob and Co. Unique Rainbow Tourbillon Baguette, 1.4 milioni di euro

6) Oscar Dos Santos (Calcio): Richard Mille RM 27-02, 860mila euro

7) Rafael Nadal (Tennis): Richard Mille RM 27-03 Tourbillon, 845mila euro

8) Alexander Zverev (Tennis): Richard Mille RM 27-01, 830mila euro

9) Bubba Watson (Golf): Richard Mille RM 38-01 Panda, 720mila euro

10) Kiradech Aphibarnrat (Golf): Richard Mille RM 68-01 Tourbillon Cyril Congo, 611mila euro

11) Yohan Blake (Atletica): Richard Mille RM 59-01 "Yohan Blake Edition", 561mila euro

12) Alex 'A-Rod' Rodríguez (Baseball): Jacob and Co. Epic X Chrono, 532mila euro

13) Cristiano Ronaldo (Calcio): Rolex GMT Master II, 340mila euro

14) Chad 'Ochocinco' Johnson (Football): Hublot MP 05 LaFerrari, 311mila euro

15) LeBron James (Basket): Audernars Piguet Royal Oak 25th Anniversary, 243mila euro

16) Luis Figo (Calcio): Jacob and Co. Epic SF24 Tourbillon, 243mila euro

17) José Mourinho (Calcio): Richard Mille RM003 Tourbillon, 213mila euro

18) Khabib Nurmagomedov (Mma): Audemars Piguet Royal Oak, 203mila euro

19) Eric Cantona (Calcio): Hautlence Vortex Primary Concepts d'Exception, 184mila euro

20) Felipe Massa (Formula 1/Formula E): Richard Mille RM 35-02, 133mila euro

21) Aroldis Chapman (Baseball): Richard Mille RM 61-01, 125mila euro >