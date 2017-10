Facebook

Vuelta: Trentin concede il bis Doppietta alla Vuelta per Matteo Trentin. Dopo il successo nella quarta tappa, l'azzurro della Quick-Step Floors taglia per primo il traguardo della Caravaca Año Jubilar 2017-El Pozo Alimentación battendo in volata, grazie a uno sprint negli ultimi 200 metri, lo spagnolo della Movistar José Joaquín Rojas. In classifica generale, non cambia nulla: Froome resta in maglia rossa con 36’’ di vantaggio su Chaves e Roche. >