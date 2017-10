Facebook

Vuelta, quarta tappa: vittoria e maglia verde per Trentin La Vuelta si colora ancora di azzurro. Nella quarta tappa, la Escardes-Tarragona, a tagliare per primo il traguardo è stato Matteo Trentin. L'italiano della Quick-Step Floors si è aggiudicato la volata finale battendo Juan José Lobato, del Team Lotto NL-Jumbo, e diventando il nuovo proprietario della maglia verde. Nella classifica generale, non cambia nulla: Chris Froome resta in rosso, mantenendo 2'' di vantaggio su De La Cruz. >