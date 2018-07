Facebook

Tour, sui Pirenei vince Alaphilippe La 16ª tappa del Tour de France, la Carcassonne-Bagneres de Luchon, prima frazione pirenaica, vede mille colpi di scena e il successo finale di Julian Alaphilippe, al secondo centro in questo Tour. Il francese approfitta della caduta in discesa di Yates, ai -6 km, quando era in testa. Tutto invariato tra i big, con Thomas sempre in maglia gialla. In avvio di tappa l’incredibile protesta dei contadini, che fermano la corsa per venti minuti. >